Массовые анонимные звонки о минировании по всей России могла выполнять международная хакерская группировка. Телефонные террористы действовали из Брюсселя, сообщает «РБК» со ссылкой на источник в МВД.

По словам собеседника издания, силовики считают, что хакеры создали программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков на выбранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры с использованием IP-телефонии.

Также удалось установить, что сообщения о минировании школ в Москве в течение 15 минут сопровождались 18 звонками на пульт скорой помощи. Идентификация показала, что звонки выполнялись из Брюсселя.

Ранее источник «РБК», близкий к ФСБ, рассказывал, что звонки могли поступать с Украины.

Массовая волна эвакуаций по всей России началась 10 сентября. Поводом послужили анонимные звонки о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Только за один день в результате 70 звонков в Москве эвакуировали более 100 тысяч человек.

Более подробно о происходящем The Village рассказывал здесь.