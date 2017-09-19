Автор памятника Калашникову ответил на критику в адрес монумента
Автор памятника Михаилу Калашникову, скульптор Салават Щербаков ответил на критику в адрес монумента. Его слова приводит RT.
Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в нее лезть. Даже мы, профессионалы, себя скромно ведем и не абсолютизируем все как истину в последней инстанции
Салават Щербаков, скульптор
Ранее певец Андрей Макаревич назвал монумент Калашникову бездарным, отметив, что «даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет».
В Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц открыли памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Монумент высотой 9,8 метра представляет собой металлическую фигуру оружейника, держащего в руках АК-47.
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