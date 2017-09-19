Обновлено: движение поездов восстановлено



На Московском центральном кольце произошел сбой в движении электричек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЦК.

По техническим причинам приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке. В обратном направлении поезда следуют в штатном режиме.

Железнодорожники работают над возобновлением движения.

UPD (18:00): В твиттере Московского метрополитена сообщается, что движение поездов восстановлено и вводится в график.

