На МЦК приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке (обновлено)
Обновлено: движение поездов восстановлено
На Московском центральном кольце произошел сбой в движении электричек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЦК.
По техническим причинам приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке. В обратном направлении поезда следуют в штатном режиме.
Железнодорожники работают над возобновлением движения.
UPD (18:00): В твиттере Московского метрополитена сообщается, что движение поездов восстановлено и вводится в график.
КомментарииПодписаться