Операторы «Системы-112» в Подмосковье начали принимать вызовы по СМС. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В „Системе-112“ Московской области появилась полноценная возможность вызова экстренных служб посредством СМС-сообщений. Теперь эту функцию поддерживают все мобильные операторы, работающие на территории региона», — заявил Пестов.

Для вызова экстренных служб в Московской области нужно отправить СМС на номер «112». При этом операторы центров обработки вызовов «Системы-112» смогут сами уточнить информацию у заявителя также через СМС.

Ожидается, что в первую очередь новая функция будет удобна для людей с нарушениями слуха и речи.