Московский метрополитен выпустит серию билетов «Единый» с дизайном, посвященным столичному каршерингу. Об этом сообщает ТАСС.

На лицевой стороне тематического проездного изображен автомобиль, а на оборотной сообщается о работе каршеринговых сервисов в Москве в течение двух лет.

Билеты на одну, две, 20 и 40 поездок начнут продавать во всех кассах столичного метро с 20 сентября. Тираж тематических проездных составит 600 тысяч экземпляров.