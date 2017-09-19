Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: телефонные террористы из Брюсселя, проигрыш Навального в суде, ребрендинг «Шоколадницы» и другие события.

Ликвидация RAMP

МВД объявило о ликвидации крупнейшего в России онлайн-магазина наркотиков RAMP, работавшего в анонимной сети Tor. По данным правоохранителей, площадка прекратила свою деятельность в июле. Как уточнили в министерстве, RAMP не заблокировали на уровне провайдеров, а «именно ликвидировали». Других подробностей о работе ведомства над закрытием онлайн-магазина не приводится.

The Village выяснил, что случилось с крупнейшим российским наркорынком в даркнете.

Телефонные террористы из Брюсселя

СМИ сообщили о связи звонков о минировании по всей России с международной хакерской группировкой, действовавшей из Брюсселя. По мнению силовиков, злоумышленники создали программу, формирующую поток телефонных звонков на выбранные адреса объектов инфраструктуры с использованием IP-телефонии. Ранее источник «РБК», близкий к ФСБ, рассказывал, что звонки могли поступать с Украины.

Тем временем сегодня в Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрыва эвакуировали 11 управ и три торговых центра, включая «Мегу Белая Дача». О ситуации с массовыми эвакуациями в России можно почитать в материале The Village.

«Вера. Надежда. Любовь» и нарушения

Аппарат омбудсмена по правам ребенка Анны Кузнецовой выявил нарушения в Центре содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» для детей с нарушениями в развитии. Проверку провели после публикации в ряде СМИ видеозаписи, на которой подростки детдома палкой бьют других воспитанников. Три сотрудника центра уволены, на их место назначен дополнительный персонал.

Проигрыш Навального в суде

Люблинский районный суд удовлетворил иск фонда «Соцгоспроект», которым руководит однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев, к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Суд обязал удалить из расследования ФБК «Он вам не Димон» высказывания о взятке бизнесмена Алишера Усманова Медведеву в виде усадьбы за 5 миллиардов рублей, а также об использовании «Соцгоспроектом» благотворительности для прикрытия незаконной деятельности.

Алексей Навальный отметил, что не планирует удалять расследование.

Ребрендинг «Шоколадницы»

Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей. Предполагается, что изменения затронут логотип, форму сотрудников, стандарты приготовления еды, интерьер, сервис и систему обучения персонала. Так, новые точки сети оснастят зоной grab-and-go для выдачи заказов с собой. Средний чек в обновленной «Шоколаднице» останется прежним, обещают представители сети.

Первые четыре обновленные кофейни откроются в Москве уже в октябре. Тогда же проведут реконструкцию первой «Шоколадницы» на Большой Якиманке.

Дискуссионный памятник Калашникову

В Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц открыли памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Монумент высотой 9,8 метра представляет собой металлическую фигуру оружейника, держащего в руках АК-47.

Певец Андрей Макаревич назвал скульптуру бездарной и уродливой, после чего автор памятника, скульптор Салават Щербаков призвал критиков не лезть в чужую профессию.

Публикация от Vasily Perfilyev (@vasilyperfilyev) Сен 19 2017 в 2:06 PDT

Туристический логотип Москвы

Молодежная палата при Мосгордуме в рамках создания туристического бренда разработает логотип столицы. Обсуждение первых вариантов планируется провести в конце сентября. Не исключается, что для выбора логотипа организуют общественное голосование в социальных сетях или на портале «Активный гражданин».

Дроны для доставки посылок

«Почта России» начнет использовать дроны для доставки посылок. Старт пилотного проекта намечен на первую половину 2018 года. Для начала беспилотники протестируют в Якутии, так как потребность в доставке дронами отмечается именно в отдаленных районах страны.