На нескольких улицах Москвы действуют ограничения движения. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Так, до 30 сентября перекрыта одна полоса Лазоревого проезда в районе дома № 2, а до 10 октября будут действовать ограничения на участке улицы Седова в районе домов № 2 и 9.

22 сентября с 10:00 до 14:00 перекроют Большую Татарскую улицу от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка.

До 15 октября автомобилисты не смогут проехать по одной полосе на Волочаевской улице от дома № 40а до поворота на Строгановский проезд, а также в Строгановском проезде от Волочаевской улицы до дома № 40г, строения 3, по Волочаевской улице.

Кроме того, до 18 октября будет ограничено движение по одной полосе на улице Фридриха Энгельса от дома № 55/59, строения 1, до дома № 51/53, строения 1, по Большой Почтовой улице.

Также до 20 декабря частично ограничено движение по одной полосе во Всеволожском переулке от дома № 3 по Всеволожскому переулку до дома № 9/9 по Пречистенке.

Водителей просят учитывать эти изменения и планировать маршрут заранее.