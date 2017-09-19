Полиция задержала подозреваемого в нападении на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По данным агентства, задержанный оказался 36-летним уроженцем Ленинградской области, ранее судимым и проходившим наблюдение у психиатра.

15 сентября неизвестный напал на руководителя московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина, избив его железной трубой по голове. Врачи диагностировали у оппозиционера черепно-мозговую травму.

