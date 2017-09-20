Сколько россиян готовы проголосовать за выдуманного преемника Путина
«Левада-центр» в качестве эксперимента выяснил отношение россиян к выдуманному политику Андрею Семенову, которого якобы поддержал Владимир Путин.
18 %
Россиян готовы проголосовать
за выдуманного преемника Путина
15 % опрошенных были готовы поддержать Семенова даже несмотря на то, что ничего о нем не знают. В свою очередь, 11 % респондентов заявили, что слышали о поддержке Семенова Путиным.
«Эксперимент проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян», — пояснила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.
В ходе реального опроса также выяснилось, что в августе за Путина готовы были голосовать 48 % опрошенных, в том числе 60 % респондентов, намеренных участвовать в выборах президента в 2018 году. Рейтинг лидера КПРФ Геннадия Зюганова составил 3 %, а лидера ЛДПР Владимира Жириновского и оппозиционера Алексея Навального — 2 %.
Источник: «Ведомости»
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