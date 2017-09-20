«Левада-центр» в качестве эксперимента выяснил отношение россиян к выдуманному политику Андрею Семенову, которого якобы поддержал Владимир Путин.

18 % Россиян готовы проголосовать

за выдуманного преемника Путина

15 % опрошенных были готовы поддержать Семенова даже несмотря на то, что ничего о нем не знают. В свою очередь, 11 % респондентов заявили, что слышали о поддержке Семенова Путиным.

«Эксперимент проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян», — пояснила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

В ходе реального опроса также выяснилось, что в августе за Путина готовы были голосовать 48 % опрошенных, в том числе 60 % респондентов, намеренных участвовать в выборах президента в 2018 году. Рейтинг лидера КПРФ Геннадия Зюганова составил 3 %, а лидера ЛДПР Владимира Жириновского и оппозиционера Алексея Навального — 2 %.

Источник: «Ведомости»