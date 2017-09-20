Утром в среду, 20 сентября, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 10:30 в Домодедове отменили десять вылетов. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Оренбург, Архангельск и Кишинев.

Еще 31 рейс задерживается: 27 из них — в Домодедове, четыре — в Шереметьеве.

В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.