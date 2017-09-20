Лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина задержали за призывы сжигать кинотеатры из-за фильма «Матильда».

Подробностей задержания и подтверждения информации пока нет.

Ранее адвокат режиссера картины Алексея Учителя Константин Добрынин направил жалобы на высказывания Калинина на имя главы ФСБ Александра Бортникова.

Об угрозах «Христианского государства» по поводу выхода «Матильды» и радикализации православия в России можно прочитать в материале The Village.

Источник: «Газета.ru»