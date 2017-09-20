Глава движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «Антидилер», член Общественной палаты Дмитрий Носов призвал вернуть наркоторговлю из сети в офлайн–пространство.

«Я скажу такую страшную фразу: большая задача — вернуть наркотрафик из интернета обратно на улицу. Тогда можно будет этих наркоторговцев прямо за руки хватать. Искать их в виртуальном пространстве очень сложно», — отметил Носов.

Кроме того, депутат рассказал об актуальных проблемах борьбы с наркотиками: поймать наркоторговцев не представляется возможным, так как не происходит продажи наркотиков из рук в руки. По словам лидера «Антидиллера», в рамках борьбы с наркоторговлей нужно работать с платежными системами, электронными кошельками, номерами телефонов.

Накануне МВД объявило о закрытии крупнейшего русскоязычного рынка наркотиков в даркнете RAMP — Russian Аnonymous Marketplace. За первую половину 2017 года здесь выявили 3 775 преступлений, связанных с оборотом наркотиков через интернет, к ответственности привлекли 1 583 человек.

Что случилось с RAMP в Сети, можно узнать в материале The Village.

Источник: радиостанция «Говорит Москва»