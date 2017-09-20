РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе скоростных поездов «Сапсан». Теперь самый дешевый билет в бизнес-класс стоит чуть больше 4 тысяч рублей. Раньше минимальная цена на него начиналась от 6 тысяч рублей.

В сообщении поясняется, что разница в цене между классами теперь составляет только величину сервисного сбора за дополнительные услуги (гарантированное питание, пресса, пассажирский набор, доступ к информационно-развлекательному порталу). Размер сервисного сбора к билету в вагон бизнес-класса составляет 1 251 рубль.

Представитель компании пояснил «Ведомостям», что цель маркетинговых инициатив РЖД — нарастить пассажиропоток поездами «Сапсан». За январь — август 2017 года перевозки «Сапсанами» выросли на 8,2 % и составили 3,3 миллиона пассажиров.

По словам представителя РЖД, заполняемость кресел в экономклассе составляет 100 %, в бизнес-классе — 88 %.

Источники: сайт РЖД, «Ведомости»