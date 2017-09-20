США ужесточили правила повторной выдачи виз, следует из телеграммы госсекретаря Рекса Тиллерсона, разосланной в американские дипмиссии.

Теперь иностранцы обязаны соблюдать заявленные при получении визы цели поездки в течение трех месяцев после въезда в США. Ранее такое требование касалось лишь первого месяца пребывания в стране.

Нарушение правил будет расцениваться как заведомая ложь при подаче новой заявки на визу, что снизит вероятность получения разрешения на въезд. Кроме того, нарушителям, находящимся на территории США, может грозить депортация.

Источник: The New York Times