В Зеленограде над двумя пешеходными переходами установили дополнительную подсветку. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Один из них расположен на перекрестке улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина, второй — на переходе через Савелкинский проезд. Лампы расположены над переходом, освещая зебру. Подсветка загорается одновременно с зеленым сигналом светофора.

После тестирования такой подсветки в ЦОДД решат, устанавливать ли ее в других округах Москвы.