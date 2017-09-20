Над двумя пешеходными переходами в Зеленограде установили подсветку
В Зеленограде над двумя пешеходными переходами установили дополнительную подсветку. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.
Один из них расположен на перекрестке улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина, второй — на переходе через Савелкинский проезд. Лампы расположены над переходом, освещая зебру. Подсветка загорается одновременно с зеленым сигналом светофора.
После тестирования такой подсветки в ЦОДД решат, устанавливать ли ее в других округах Москвы.
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