Музей-панораму «Бородинская битва» закроют на капитальный ремонт в начале зимы. В здании отремонтируют часть ступенчатого цоколя и обновят инженерные коммуникации. Ремонт планируют закончить летом 2018 года.

Ремонт пройдет в подвале здания и на этаже, где располагаются гардероб и входные лестницы. В целях безопасности экспонаты сохранят в специально оборудованных боксах, которые будут находиться в экспозиционных залах музея в том же здании.

В музее заменят тепловые и электрические сети, водопровод и канализацию, обновят систему отопления и кондиционирования, организуют новую систему пожарной безопасности и посты охраны. Ступени у входа также полностью реконструируют, обновят лестницы, положат новую плитку и установят пандусы для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы