Подозреваемый в нападении на главу московского штаба Навального Николая Ляскина заявил полиции, что избиение было инсценировкой. По его словам, за это Ляскин предлагал мужчине 150 тысяч рублей.

Задержанный сообщил, что он познакомился с Ляскиным в штабе, куда пришел устраиваться волонтером. Мужчина рассказал главе штаба о том, что хочет заработать, «на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший».

Из предложенных подозреваемому за это 150 тысяч рублей, 10 тысяч были переданы в качестве задатка, отмечается в сообщении полиции. Сам Ляскин во вторник, 19 сентября, рассказывал, что его на опознание задержанного не позвали.

15 сентября неизвестный напал на руководителя московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина, избив его железной трубой по голове. Врачи диагностировали у оппозиционера черепно-мозговую травму.

Вечером 20 сентября подозреваемого в нападении задержали.

Источник: сайт управления МВД по Москве