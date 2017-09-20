Московские улицы перекроют для проведения фестиваля «Круг света». Перекрытия коснутся Петровки, Ботанической улицы, Новоцарицынского шоссе и других улиц.

В ближайшие выходные, 23 и 24 сентября, с 15:00 до 23:00 закроют проезд по улице Академика Королева от Ботанической улицы до пересечения с Аргуновской улицей. Также перекроют проезд со стороны Останкинского сквера, 1-ю Останкинскую улицу от сквера до Ботанической улицы и Новомосковскую улицу от пересечения с улицей Академика Королева до 1-й Останкинской.

С 23 по 27 сентября нельзя будет проехать по Петровке от Кузнецкого Моста до Театрального проезда. Это ограничение будет действовать вечером, с 17:00 до 23:00. В таком же режиме ограничат проезд на участке Новоцарицынского шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.

В те же даты с 21:00 до 23:00 будут перекрыты Ботаническая улица и улица Дубовая Роща от пересечения с 1-й Останкинской улицей до проезда Дубовой Рощи, проезд Дубовой Рощи и Новомосковская улица от проезда Дубовой Рощи до 1-й Останкинской улицы.

VII Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет с 23 по 27 сентября. The Village рассказывал о программе фестиваля и его площадках.

Источник: mos.ru