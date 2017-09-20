Роскомнадзор отчитался о блокировке в России сайта с пиратскими приложениями для Android androidapplications.ru.

Служба заблокировала сайт по заявлению компании «Алавар.ру», которая произвела игру Beholder, выложенную на портале. Решение о блокировке в целях «предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав игры» принял Мосгорсуд.

«Ресурс представляет собой пиратский каталог приложений для Android смартфонов и планшетов с посещаемостью 6,3 миллиона человек в месяц. Доля российских интернет-пользователей составляет 3,1 миллиона человек», — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор уведомил о наличии на сайте пиратского приложения провайдера хостинга Cloudflare, Inc. Компания не удалила с сайта пиратское приложение, поэтому служба отправила портал на блокировку операторам связи.

Источник: сайт Роскомнадзора