По данным «РБК», в парке «Зарядье» сделают косметический ремонт сети дорожек, чтобы посетители не вытаптывали растения.

«Где-то нужно замостить дорожки, засыпать гравием. Это косметические вещи и стоят копейки», — сказал собеседник издания. По его словам, в первые дни посещений была вытоптана «ничтожная часть» зеленых насаждений и произошло это потому, что «посетители, поднимаясь на холм, смотрели на открывающиеся виды, а не под ноги».

По словам архитектора Тимура Башкаева, проектировавшего интерьеры «Медиацентра» и «Заповедного посольства» в парке, реальная сумма ущерба, нанесенного «Зарядью» в первые дни посещений, — это «мизерные цифры, не сопоставимые со стоимостью проекта».

Источник «РБК» оценил стоимость восстановления поврежденных элементов в сотни тысяч рублей.

Парк «Зарядье» открылся на месте гостиницы «Россия» ко Дню города 9 сентября. С 11 сентября в парк начали пускать всех желающих. Тогда же в нем повредили стеклянный купол и медиацентр, а спустя несколько дней выяснилось, что посетители уже успели уничтожить около 10 тысяч растений — причем некоторые уносили цветы домой в сумках. День спустя сотрудники «Зарядья» назвали историю с воровством цветов домыслами, однако впоследствии на Avito появилось объявление о продаже растений из парка.

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Источник: «РБК»