В Музее Москвы 28 и 29 сентября Москомархитектура проведет выставку и конференцию «Открытый город». Задача мероприятия заключается в организации «диалога между архитектурной, образовательной и деловой средой, повышении престижа профильных учебных заведений, создании карьерных и социальных лифтов для выпускников архитектурных вузов».

Конференцию проведут в формате круглых столов, дискуссий, рабочих семинаров и сессий. Также там пройдет заседание архитектурного совета Москвы, на котором рассмотрят студенческие дипломные и курсовые проекты на тему архитектуры и городского планирования. «Студенты смогут получить обратную связь от лидеров индустрии и представителей органов исполнительной власти», — рассказали организаторы мероприятия.

На конференции выступят основатель и ректор архитектурной школы «МАРШ» Евгений Асс, глава архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан, партнер бюро Wowhous Олег Шапиро, арт-директор Студии Артемия Лебедева Эркен Кагоров, директор Музея Москвы Алина Сапрыкина, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, который курирует «Открытый город», и другие.

Вход — бесплатный, нужна регистрация.