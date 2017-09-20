Глава МЧС России Владимир Пучков впервые прокомментировал массовые эвакуации в России, которые начались 10 сентября. Ранее МЧС и большинство федеральных чиновников и ведомств отказывались обсуждать эту ситуацию. По его словам, эвакуации не связаны с проведением каких-либо учений.

Пока что ответственные за звонки не найдены. Сейчас специалисты изучают «весь возможный спектр, причины этого явления. Как только специалисты завершат эту работу, вся общественность получит полную достоверную информацию», — пообещал глава МЧС.

Он добавил, что во время эвакуаций сотрудники службы действовали «в реальной обстановке — когда, получив сообщение, наши пожарно-спасательные и другие подразделения реагировали на все эти вызовы». Число эвакуированных по всей стране Пучков уточнять не стал.

«Это (волна эвакуаций. — Прим. ред.) — большая и серьезная проблема, МЧС России в соответствии с действующими нормативными документами осуществляет полное реагирование с привлечением пожарно-спасательных и других специализированных подразделений», — отметил Пучков.

The Village рассказывал о том, что сейчас известно об эвакуациях.

Источник: «Интерфакс»