Две улицы в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы назовут в честь основателя отечественной системы самбо Василия Ощепкова и скульптора Степана Эрьзи.

Улица Эрьзи появится на месте Проектируемого проезда № 948 в Щербинке, а улица Ощепкова — в поселении Сосенском на территории жилого комплекса «Москвичка». Там также построят новый спортивный центр «Самбо».

Кроме того, в Зеленограде политехническому колледжу № 50 присвоят имя строителя Николая Злобина. В 1970-х годах возглавляемая Злобиным бригада построила здесь около 40 жилых домов, детских садов и школ.

Источник: mos.ru