Мосгордума одобрила установку памятника Солженицыну
Мосгордума одобрила установку памятника писателю Александру Солженицыну на одноименной улице в Таганском районе. На это Русский благотворительный фонд Солженицына потратит 15 миллионов рублей.
Установка памятника приурочена к празднованию 100-летия со дня рождения писателя, которое пройдет в 2018 году. Конкурс на архитектурное решение памятника за счет бюджета проведет министерство культуры.
Комиссия гордумы по монументальному искусству одобрила возведение скульптуры в апреле. Финальное решение об установке памятника будет принимать мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник: «Интерфакс»
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