Мосгордума одобрила установку памятника писателю Александру Солженицыну на одноименной улице в Таганском районе. На это Русский благотворительный фонд Солженицына потратит 15 миллионов рублей.

Установка памятника приурочена к празднованию 100-летия со дня рождения писателя, которое пройдет в 2018 году. Конкурс на архитектурное решение памятника за счет бюджета проведет министерство культуры.

Комиссия гордумы по монументальному искусству одобрила возведение скульптуры в апреле. Финальное решение об установке памятника будет принимать мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: «Интерфакс»