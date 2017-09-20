Из-за тумана в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности на 21 сентября.

По прогнозу синоптиков, в четверг ночью осадков не ожидается. Температура воздуха будет 9–11 градусов. Днем воздух прогреется до 17–19 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.

Источник: Гидрометцентр России