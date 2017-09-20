Московский аэропорт Домодедово вернет право бесплатной парковки инвалидам третьей группы. С августа 2017 года эта льгота сохранялась лишь за инвалидами первой и второй групп.

Правила решили вновь изменить после заявления Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Там установили, что парковкой не могут пользоваться инвалиды третьей группы, а это противоречит федеральному закону о соцзащите инвалидов.

В августе в Домодедове изменили правила пользования паркингом, запретив бесплатно оставлять свои машины инвалидам третьей группы. Это сделали для исключения «многочисленных случаев, когда парковочными местами для инвалидов пользуются недобросовестные водители».

Источник: «Коммерсантъ»