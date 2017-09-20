При выборе инвестора для комплекса зданий на Москворецкой набережной, который включает в себя Воспитательный дом, учтут неценовые факторы: опыт реставрации объектов культурного наследия, управление гражданскими зданиями, обеспеченность кадровыми ресурсами и другие. Изначально предполагалось, что здания продадут тому, кто предложит наибольшую цену.

Изменить условия конкурса власти попросили представители Научно-методического совета, в который входят более 50 экспертов: почетные реставраторы, архитекторы, историки и искусствоведы.

«Для объекта культурного наследия такого уровня, как Воспитательный дом, самым важным является не просто появление нового хозяина, а „обретение владельца“, наделенного соответствующими компетенциями в вопросах сохранения и использования памятников, имеющего возможность обоснованно предложить именно реставрационный подход к дальнейшей реализации проекта», — приводятся в сообщении совета слова заместителя директора Музеев Московского Кремля Андрея Баталова.

Заявку на конкурс можно подать до 23 октября.

Московские власти выставили на продажу здания рядом с Кремлем и парком «Зарядье» в конце июля. Начальная цена составляет 8,6 миллиарда рублей.

Предполагается, что там разместят отель, апартаменты и торговые центры. При этом инвестор будет обязан сохранить исторический облик всех зданий и интегрировать их с «Зарядьем».

Ранее The Village рассказывал об истории Воспитательного дома и плюсах и минусах проекта его реставрации.