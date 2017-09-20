На первой линии московского ГУМа открылся магазин «Секция» — первое пространство в универмаге, где представлены вещи только российских дизайнеров.

«Секция»

Сейчас в пространстве «Секции» продают вещи 35 марок, в числе которых Chapurin, Ruban, Grunge John, Orchestra, Erma, Inshade, «Два мяча», ZDDZ, Explosion, Outlaw, Artem Krivda, Sorry, I'm Not.

В отдельной зоне магазина можно найти виниловые пластинки от Esthetic Joys, в углу магазина расположился стол для пинг-понга и мерчандайз Ping Pong Club Moscow, а в центре второго этажа — кофейная стойка нового сообщества «Кофе.Советы».

«Мы хотим, чтобы к нам приходили молодые ребята, причем не только те, кто следит за модным андеграундом. Хочется, чтобы в «Секции» можно было собрать образы и для рейва, и для работы, и для университета. Наша цель — не зацикливаться на одном направлении, а показать достижения российской моды во всем ее разнообразии», — рассказала байер «Секции» Маруся Ковылова.

По словам представителей магазина, в ближайшем будущем в пространстве будут также проводить лекции и вечеринки.

Источник: Представители магазина «Секция»