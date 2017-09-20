Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: спасение «Зарядья», задержание лидера Христианского государства, незаконная установке серверов Google и другие события.

Ужесточение повторной выдачи виз в США

США ужесточили правила повторной выдачи виз. Теперь иностранцы обязаны соблюдать заявленные при получении визы цели поездки в течение трех месяцев после въезда в США.

Нарушение правил будет расцениваться как заведомая ложь при подаче новой заявки на визу. Нарушителям, находящимся на территории США, может грозить депортация.

Временная администрация в Бинбанке

Владельцы Бинбанка обратились к Центробанку с просьбой ввести в организации временную администрацию. Таким образом, под контроль государства может попасть уже второй (после «Открытия») частный банк из топ-15. Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов объяснил обращение к регулятору тем, что не рассчитал бизнес-силы. Теперь меры финансового оздоровления также могут применить к «Рост банку» и «Бинбанку Диджитал», которые находятся в управлении Шишханова.

О том, чего ждать клиентам крупнейших банков и как предотвратить финансовые потери, читайте в нашем материале.

Сети 5G в России

МТС и «Вымпелком» подали заявки в ​Государственную комиссию по радиочастотам на выделение частот для развития опытных сетей 5G.

Тестовые зоны 5G от «Вымпелкома» (бренд «Билайн») могут появиться в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской, Ленинградской, Московской и Самарской областях, в Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях. В МТС начнут с Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Сочи.

Соглашение о развитии 5G уже подписано с Ericsson, Nokia и Samsung.

Спасение «Зарядья»

В парке «Зарядье» сделают косметический ремонт сети дорожек, чтобы посетители не вытаптывали растения. «Где-то нужно замостить дорожки, засыпать гравием. Это косметические вещи, и стоят копейки», — заявил собеседник агентства «РБК».

Источник издания оценил стоимость восстановления поврежденных элементов в сотни тысяч рублей.

Задержание лидера Христианского государства

Лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина задержали за призывы сжигать кинотеатры из-за фильма «Матильда». Помимо Калинина задержаны еще двое человек в Липецкой области, которые проходят по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката Учителя Константина Добрынина.

Наталья Поклонская заявила, что главу «Христианского государства» задержали по ее депутатскому запросу.

Незаконная установке серверов Google

Роскомнадзор по приказу ФСБ проинформировал операторов связи об установке Google на сетях российских интернет-провайдеров несертифицированных серверов Google Global Cache — их используют для быстрого доступа к ресурсам поисковика.

Вместе с тем провайдеров предупредили, что штраф за установку данного оборудования без сертификатов соответствия составит 300 тысяч рублей.