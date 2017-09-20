Стилист Юлия Журавлева рассказала, что полицейские, стоявшие на входе в парк «Зарядье», подбросили ей «пакетик с таблеткой», вымогали у нее взятку, а затем отпустили. Девушка намерена написать заявление в полицию.

По ее словам, инцидент произошел во вторник, 19 сентября. Девушка пошла в парк с друзьями после работы. На входе один из полицейских попросил ее показать сумку.

«Неожиданно он нашел в сумке неизвестный мне пакетик с таблеткой, украшенный вульгарными черепами. И обычным хамским тоном обратился ко мне: „так, так, так! Что тут у нас?!“», — написала Журавлева.

Затем полицейские повели девушку в автобус со словами «если пикнешь, тебе ***** (Конец. — Прим. ред.)». «Я судорожно стала оставлять аудио маме, но у меня отбирают телефон, грозя, что буду пользоваться им в тюрьме по разрешению», — отметила она. Друзей, с которыми девушка пришла в парк, к ней не пускали. По ее словам, им сотрудники МВД сказали, что Журавлева заявила, «что таблетка их».

Журавлева рассказала, что полицейские также начали светить ей фонарем в лицо и «предлагать договорится». «Я начинаю трястись, реветь, предлагать сдать анализы, которые им к черту не нужны. Уже вытаскиваю деньги для откупа», — написала она.

После этого в автобус зашел еще один полицейский, который «строго говорит своему напарнику меня не трогать, отпустить и деньги вернуть, а мне уходить поскорее». The Village Журавлева заявила, что она не смогла запомнить имена или номера жетонов полицейских. Девушка намерена написать заявление в полицию по поводу случившегося.

«Я думаю, можно вычислить тех, кто в это время дежурил», — рассказала стилист.

The Village попросил пресс-службу управления МВД по Москве прокомментировать эту ситуацию, однако пока что ответ получен не был.

Источник: Facebook