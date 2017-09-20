Ассоциация туроператоров России приостановила полетные программы нескольких туроператоров на кубинский остров Кайо-Коко из-за разрушенной инфраструктуры курорта ураганом «Ирма».

Так, туроператор Anex Tour заморозил намеченную на октябрь программу на Кайо-Коко сразу же после прохождения урагана «Ирма». Причиной такого решения стало то, что восстановление некоторых разрушенных отелей острова находится под сомнением, а остальные смогут восстановить только через один-два месяца.

Клиентам, уже купившим туры на Кайо-Коко, туроператор предложил перебронироваться на другие направления, например, на Доминикану.

Полетная программа Pegas Touristik на Кайо-Коко также приостановлена. При этом на сайте туроператора, на 30 ноября по-прежнему обозначен старт зимней полетной программы на остров. Туристам, которые уже купили туда туры, также предложили перебронироваться на другие направления.

Пятибалльный ураган «Ирма» обрушился на северное побережье Кубы 10 сентября. Он полностью разрушил местный аэропорт, а также мост, соединяющий остров с Кубой. Повреждена и отельная инфраструктура всех северных островов.

Источник: АТОР