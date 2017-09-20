Около 1,5 тысячи российских туристов находятся на курортах Доминиканы, куда приближается ураган «Мария». Он уже достиг максимальной, пятой категории.

По данным российских туроператоров, сейчас они остаются в отелях и продолжают отдых по программе тура. При этом в представительстве министерства туризма Доминиканской Республики в России заявили, что все туристические регионы и инфраструктура страны, включая дороги, порты и аэропорты, работают в нормальном режиме.

Однако туристам, которые уже забронировали туры в Доминикану, посоветовали узнать у авиаперевозчика о возможных изменениях дат рейсов, а также уточнить у своего туроператора есть ли какие-то в полетных программах.

Также рекомендуется уточнять информацию о текущем климатическом статусе пункта назначения в официальных представительствах Министерства туризма и консульских отделах Доминиканской Республики.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с 1 июня по 30 ноября.

Источник: АТОР