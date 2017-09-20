Российских туристов в Доминикане предупредили об опасности урагана «Мария»
Около 1,5 тысячи российских туристов находятся на курортах Доминиканы, куда приближается ураган «Мария». Он уже достиг максимальной, пятой категории.
По данным российских туроператоров, сейчас они остаются в отелях и продолжают отдых по программе тура. При этом в представительстве министерства туризма Доминиканской Республики в России заявили, что все туристические регионы и инфраструктура страны, включая дороги, порты и аэропорты, работают в нормальном режиме.
Однако туристам, которые уже забронировали туры в Доминикану, посоветовали узнать у авиаперевозчика о возможных изменениях дат рейсов, а также уточнить у своего туроператора есть ли какие-то в полетных программах.
Также рекомендуется уточнять информацию о текущем климатическом статусе пункта назначения в официальных представительствах Министерства туризма и консульских отделах Доминиканской Республики.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с 1 июня по 30 ноября.
Источник: АТОР
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