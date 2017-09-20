Полицейские пресекли массовую драку мигрантов в торговом центре «Москва»
Полицейские пресекли массовую драку с участием 50 трудовых мигрантов в торговом центре «Москва» на Тихорецком бульваре.
Причиной беспорядков у торгового центра стало то, что один из охранников избил грузчика. Грузчик оказался гражданином Таджикистана.
По информации telegram-канала «Мэш», в ходе конфликта задержаны 80 мигрантов, пришедших к воротам ТЦ. Еще 20-30 мигрантов пришли к больнице, куда привезли избитого грузчика. Они требуют доказательств, что он еще жив.
При этом в МВД подтвердили только факт бытового конфликта между охраной и сотрудниками торгового центра. Однако в ведомстве не уточнили количество его участников.
О возбуждении уголовного дела по факту случившегося пока не сообщалось.
Источник: «РИА Новости»
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