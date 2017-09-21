Утром в четверг, 21 сентября, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 10:10 задерживаются 22 рейса: 14 из них — в Домодедове, а еще восемь — в Шереметьеве. Кроме того, в Домодедове отменили 13 вылетов, в том числе в Архангельск, Минеральные Воды, Новый Уренгой, Уфу, Пензу, Киров, Кишинев и Караганду.

В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»