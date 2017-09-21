В ходе оперативных мероприятий, после которых правоохранители задержали лидера движения «Христианское государство» Александра Калинина и двух его соратников, выяснилось, что с ними был связан Денис Мурашов — житель Ирбита, устроивший поджог ККТ «Космос» в Екатеринбурге.

При задержании свердловчанин пояснил полиции, что действовал в одиночку и по собственной инициативе, выступая против демонстрации фильма «Матильда». Однако в ходе задержания и последующих обысков у одного из соратников Калинина была найдена переписка с Мурашовым. Cодержание переписки пока не раскрывается.

Ранним утром 4 сентября Денис Мурашов на грузовике, нагруженном газовыми баллонами, врезался в кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге. Сейчас мужчина находится под следствием, проводится психиатрическая экспертиза.

Лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина задержали 20 сентября за призывы сжигать кинотеатры из-за фильма «Матильда». Помимо Калинина задержаны еще двое человек в Липецкой области, которые проходят по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката Учителя Константина Добрынина.

Об угрозах «Христианского государства» по поводу выхода «Матильды» и радикализации православия в России можно прочитать в материале The Village.

Источник: Ura.ru