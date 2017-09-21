20 сентября на выставке «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге состоялся закрытый показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Меры безопасности были усилены: посетителей пускали в зал только по паспортам, здание охраняли полицейские с собаками.

В фойе зрителям раздали листовки, в которых говорится о готовности полиции охранять общественный порядок во время показов «Матильды» в кинотеатрах.

«Мы сами инициировали все эти очень серьезные меры безопасности с первого дня форума и продолжим их действие до окончания. Все прошло спокойно, никакой нервозности нет. У нас тройной кордон, усиленная охрана, оперативные действия, кинологи с собаками», — рассказал директор «Кино Экспо» Дмитрий Казуто.

Ранее предпремьерный показ картины Алексея Учителя перенесли с 19 на 20 сентября.

Ксения Болецкая

В Петербурге напротив студии «Лендок», где находится офис Алексея Учителя, неизвестные вывесили баннер с надписью: «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!». В ночь на 31 августа здание киностудии забросали бутылками с зажигательной смесью. Позднее региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) отложило рассмотрение жалоб на рекламную кампанию фильма Алексея Учителя «Матильда». Без движения оставили и иск вдовы племянника Николая II к авторам картины.

The Village рассказывал, кто угрожает сжечь кинотеатры из-за «Матильды», а также писал о реакции зрителей, которые посмотрели картину на предпремьерном показе во Владивостоке.

Источники: Facebook Ксении Болецкой, «Кинопоиск», «Газета.Ру»