Обновлено: добавлена информация о новых эвакуациях.

Из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали людей из шести управ Москвы.

«Поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах в управах районов Новокосино, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Кунцево и Войковский. Из соображений безопасности люди эвакуированы», — рассказал собеседник агентства.

В местах эвакуации работают кинологи. Полиция проводит проверку.

UPD (12:30): Количество управ, эвакуированных из-за анонимных звонков о минировании, выросло до десяти.

«От неизвестных поступили звонки о том, что в управах районов Лианозово, Раменки, Некрасовка и Люблино заложены бомбы. Аналогичный звонок поступил в совет депутатов муниципального округа Раменки. Все здания эвакуированы, ожидается прибытие кинологов», — сообщил собеседник агентства «Москва».

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч людей. За один только понедельник, 18 сентября, в Пензе эвакуировали 12 торговых центров, в Йошкар-Оле — девять зданий, в том числе мэрию и правительство Республики Марий Эл, в Саранске — как минимум четыре торговых центра, в Москве — три префектуры, торговые центры «Метрополис» и «Европейский», бар «Камчатка» и несколько других мест. Ни в одном из случаев бомбы не нашли.

О том, когда начались звонки, кого власти считают ответственными за них и какие убытки понесли торговые центры и бюджет страны, читайте в нашем материале.

Источник: информагентство «Москва»