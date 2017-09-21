Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей вернул законопроект о запрете беби-боксов на доработку его автору Елене Мизулиной.

«Этот законопроект ранее вносился Еленой Мизулиной еще в шестом созыве, мы его отклоняли, и при внесении его повторно Елена Мизулина не обратила внимания на изменения к требованиям по внесению законопроектов, поэтому проект закона возвращается автору», — отметила на заседании комитета первый зампредседателя Ольга Окунева.

Помимо запрета на создание и содержание специально оборудованных мест, где граждане могут анонимно оставить детей, законопроект предлагает ввести штрафы за их установку для юридических лиц — от 1 до 5 миллионов рублей.

Елена Мизулина убеждена, что существование возможности безнаказанно оставить новорожденного ребенка стимулирует рост отказов от детей. Сенатор повторно внесла законопроект в Госдуму в июле, сразу после его отклонения. Он предполагал изменения в законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Источник: «Интерфакс»