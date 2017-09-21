Лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина отпустили после допроса по делу о поджоге машин адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина.

По словам источника в правоохранительных органах, высказывания Калинина в адрес фильма «Матильда» и режиссера картины переданы на экспертизу.

На данный момент под арестом остаются Юрий Калинин (брат лидера «Христианского государства»), Александр Баянов и Денис Манталуца. Им предъявлено обвинение в «умышленном уничтожении имущества путем поджога из хулиганских побуждений». Вину доказывают изъятые при обысках канистры с остатками бензиновой смеси и записками «За „Матильду“ гореть». Возможное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

При этом в ходе допроса один из членов организации, Александр Баянов, подтвердил поджоги офиса режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге и кинотеатра в Ярославле.

Лидера «Христианского государства» задержали накануне в Москве. Предполагалось, что задержание Калинина проводилось по запросу депутата Натальи Поклонской. Затем в МВД эту информацию опровергли.

Об угрозах «Христианского государства» по поводу выхода «Матильды» и радикализации православия в России можно прочитать в материале The Village.

Источники: РИА «Новости», «Интерфакс»