Сотрудники предприятия по производству бактерийных и вирусных препаратов проходят по делу о хищении 457 миллионов рублей из госбюджета.

Речь идет о работниках Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова и Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

По данным следствия, сотрудники предприятий сговорились с главой животноводческого хозяйства и на протяжении двух лет (с мая 2015-го по август 2017 года) им поставляли лабораторных животных — мартышек и макак. Параллельно с этим заключался также договор на оказание услуг по подготовке проведения теста остаточной нейровирулентности для контроля качества иммунологических препаратов.

«Во всех договорах сообщники прописывали заведомо завышенную стоимость, в результате чего оказываемые научным предприятиям услуги оказались дороже среднерыночных услуг на общую сумму более 457 миллионов рублей», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Источник: информагентство «Москва»