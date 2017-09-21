В Москве эвакуировали несколько корпусов Московского музея современного искусства и ГМИИ имени Пушкина. Об этом The Village сообщил очевидец инцидента.

По его словам, в ММОМА поступил звонок о минировании. После этого сотрудников музея и посетителей эвакуировали на улицу. На место вызвали сотрудников полиции.

Об эвакуации ГМИИ имени Пушкина также сообщают пользователи социальных сетей. В пресс-службе музея The Village подтвердили эту информацию.

«Да, главное здание, галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и центр эстетического воспитания „Мусейон“ в Колымажном переулке были эвакуированы после звонка о том, что в зданиях находятся взрывные устройства. Работают оперативные службы», — заявили в пресс-службе.

Гармоничное сочетание современной композиции — вход в музей заблокирован кушетками и беревьями — и окружения — музей эвакуирован и окружен по периметру экстренными сьужбами — ищут ЗЛО Публикация от Vince (@dcfront) Сен 21 2017 в 4:11 PDT

Источники информагентства «Москва» заявили, что таже были эвакуированы пять музеев и Бирюлевский дендрапарк.

«После анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация из музея-панорамы „Бородинская битва“, Дарвиновского музея, Музея кино, Музея московского транспорта, музея „Коломенское“ и Бирюлевского дендропарка. На места для проверки вызваны кинологи», — заявил источник агентства.

The Village рассказывал о том, что сейчас известно об эвакуациях.

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