На портале mos.ru теперь можно проверить историю автомобиля.

Сервис хранит информацию о количестве владельцев автомобиля, зарегистрированного в Москве и Московской области, о его участии в ДТП, факты коммерческого использования (в качестве такси), а также сведения о нахождении машины в розыске — необходимые знания перед покупкой машины.

Здесь же можно будет записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы, а также оплатить штрафы и проверить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины, техпаспорт.

Функция автоистории сохранится на портале «Автокод» до конца года, к этому времени все сервисы планируется перенести на сайт столичной мэрии.

Источник: сайт мэрии Москвы