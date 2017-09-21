Московский офис «Яндекса» эвакуировали после визита в него президента России Владимира Путина. Об этом The Village сообщили два сотрудника компании. Также об этом рассказывают пользователи социальных сетей. Один из собеседников The Village заявил, что эвакуация произошла уже после визита в офис главы государства.

Сотрудница пресс-службы «Яндекса» Екатерина Лебедева сообщила The Village, что эвакуация произошла из-за того, что сработала пожарная сигнализация. При этом источник РИА «Новости» заявил, что эвакуацию в «Яндексе» объявили после анонимного телефонного звонка.

Источник «Медузы» в компании рассказал, что после эвакуации руководство отпустило всех сотрудников домой досрочно.