Онлайн–школа городских предпринимателей Vector института «Стрелка» презентует новый курс «Как организовать фестиваль», рассказали The Village представители «Стрелки».

В программе — десять уроков, на которых расскажут о создании фестиваля, выборе нужного формата мероприятия, составлении интересной программы, застройке, выборе правильных подрядчиков. По словам организаторов, курс будет полезен продюсерам, ивент-менеджерам и просто активистам.

Преподавателями проекта выступили организаторы Пикника «Афиши», фестиваля Present Perfect и «Ламбады-маркета».

Для участия нужно заполнить анкету, после чего организаторы выберут 25 наиболее интересных кандидатов и дадут им трехнедельный доступ к курсу. После обучения студентов пригласят на небольшое интервью с экспертами. Официально курс запустится 15 октября — тогда доступ смогут получить все за 2 999 рублей.

Источник: пресс-служба института «Стрелка»