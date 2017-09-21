У торгового центра «Москва», где накануне произошла драка между мигрантами и охранниками, вновь собралась большая толпа. Об этом сообщают телеканалы «Дождь» и НТВ. По данным «Дождя», сегодня у ТЦ задержали около десяти человек.

При этом в полиции «Интерфаксу» заявили, что «драки у ТЦ „Москва“ не было», а «оперативная обстановка под контролем». Источник агентства отметил, что полицейские проводят проверку сотрудников торгового центра «на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства».

Источник информагентства «Москва» утверждает, что собравшиеся у ТЦ требуют справедливого рассмотрения ситуации.

Вечером в среду, 20 сентября, мигранты попытались прорваться в торговый центр после того, как его охранники якобы избили одного из рабочих.

МВД утверждало, что массовую драку у «Москвы» удалось предотвратить, для чего задержали около 90 человек. 21 сентября полиция завела два уголовных дела.

В Федерации мигрантов России рассказали, что охранники не избивали сотрудника ТЦ. У мужчины случился приступ эпилепсии, а затем его увезли в больницу. Сейчас с ним все в порядке, следов побоев на его теле не нашли.