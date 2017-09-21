МВД России подтвердило повторное задержание лидера общественной организации «Христианское государство» Александра Калинина.

В ведомстве уточнили, что он задержан в рамках расследования уголовного дела по факту поджога автомобилей в Староконюшенном переулке.

Ранее сообщалось, что Александра Калинина отпустили после допроса по делу о поджоге машин адвоката Алексея Учителя.

Лидера «Христианского государства» задержали накануне в Москве. Предполагалось, что задержание Калинина проводилось по запросу депутата Натальи Поклонской. Затем в МВД эту информацию опровергли.

Об угрозах «Христианского государства» по поводу выхода «Матильды» и радикализации православия в России можно прочитать в материале The Village.

Источник: «РБК»