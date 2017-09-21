В Москве пройдет седьмой ежегодный фестиваль Гете-Института «Джаз осенью».

В программе пять концертов: 29 сентября, а также 6, 7, 13 и 23 октября. На фестивале выступят трио и дуэты, среди которых: трио уже известных Александра фон Шлиппенбаха, Эвана Паркера и Пауля Ловенса и дуэт представителей новой экспериментальной импровизации Магды Майас и Тони Бака.

Также здесь выступят PaPaJo Trio (тромбон и контрабас), а также дуэты Гебхарда Ульмана и Альмут Кюне (саксофон и вокал), Ингрид Лауброк и Люка Экса (саксофон и акустическая бас-гитара).

Все концерты пройдут в культурном центре «Дом». Билеты можно приобрести на его сайте.

Источник: сайт Гете-Института