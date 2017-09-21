Пресс-служба Бинбанка сообщила о сложностях со снятием денег у части клиентов.

Проблема связана с техническими процедурами из-за начала финансового оздоровления и ввода временной администрации. «Все технические вопросы будут решены в течение ближайших часов, после чего все клиенты, желающие снять наличные средства, смогут это сделать», — отметили в Бинбанке.

В банке предложили клиентам без комиссии перевести деньги на счет в другом банке. При этом в пресс-службе организации заверили, что Бинбанк продолжает работать в обычном режиме.

Работающий с 1991 года Бинбанк входит в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. Он занимает восьмое место по объему активов и значится в списке значимых кредитных организаций. 21 сентября Центробанк принял решение о проведении финансового оздоровления Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора.

Специалисты объяснили The Village, что именно произошло с Бинбанком и стоит ли опасаться клиентам других кредитных учреждений.

Источник: «РБК»