Лоукостер «Победа» экстренно посадил самолет из-за курившего на борту пассажира.

Авиалайнер, выполнявший рейс из Москвы в Гюмри (Армения), приземлился в аэропорту Минеральных Вод Ставропольского края.

В конце июня авиакомпания «Победа» разрешила капитанам своих самолетов совершать экстренные посадки из-за курения на борту. Впоследствии лоукостер подготовил иски почти на 700 тысяч рублей к трем курившим на рейсах компании пассажирам.

Источник: «РБК»