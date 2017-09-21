В Москве из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали пять торговых центров.

Эвакуация коснулась ТЦ «Калужский», «Домодедовский», «Азовский», «Принц Плаза»и «Капитолий» в Химках.

На время проверок из зданий вывели не менее 8 тысяч человек.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч людей. Сегодня в Москве эвакуировали шесть столичных управ, несколько корпусов Пушкинского музея и Московского музея современного искусства, а также офис «Яндекса» после визита Владимира Путина

The Village рассказывал о том, что сейчас известно об эвакуациях.

Источники: ТАСС, «РБК»